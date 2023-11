Jest decyzja ws. Elżbiety Witek

Apel prezydenta

Wcześniej w swoim orędziu Andrzej Duda podkreślił, że dobrym zwyczajem jest, by każdy klub miał swojego przedstawiciela w Prezydium Sejmu. - Chciałbym zaapelować, żebyście się szanowali nawzajem. Wyrazem szacunku jest to, że każdy klub parlamentarny miał reprezentanta w Prezydium Sejmu. To powinien być zwyczaj parlamentarny - mówił Duda.