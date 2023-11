Kaczyński pojawił się na mównicy. Padły mocne oskarżenia

- Tutaj w Sejmie mieliśmy do czynienia z niebywałym wręcz poziomem agresji, grubiaństwa, chamstwa po prostu. To wszystko pani marszałek znosiła z anielską cierpliwością i ogromną kulturą. Choćby tylko to jest wystarczającym powodem, by ją na to stanowisko wybrać - mówił Kaczyński.