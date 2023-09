Jesienne upały? Zaskakująca prognoza IMGW

Grzegorz Walijewski z IMGW mówił w programie "Newsroom" WP, że do Polski napływa zwrotnikowe powietrze, które najmocniej odczujemy już w najbliższy weekend. - Na termometrach zobaczymy 30 stopni Celsjusza. Po weekendzie nawet 31 stopni. Będą wydawane ostrzeżenia przed upałami - to rzadko spotykana sytuacja we wrześniu - zaznaczył. Rzecznik IMGW dodał, że w weekend równie ciepło będzie niemal w całym kraju. Przyjemnie zapowiadają się również noce, kiedy temperatura będzie wynosić 14-16 stopni Celsjusza. Pogorszenie aury spodziewane jest dopiero około środy. Walijewski zwrócił uwagę, że to kolejny bardzo ciepły początek września. - Patrząc na ostatnie 23 lata, czyli od początku tego wieku, tylko 7 wrześniów było poniżej normy termicznej, reszta była powyżej, więc widać, że wrzesień jest coraz cieplejszy. Średnia temperatura wzrastała o około 0,3 stopnia na 10 lat, a w klimatologii to jest znacząca wartość - podkreślił rzecznik IMGW.

