Jerzy Owsiak "odpowiedział" ministrowi zdrowia. "To obrażanie"

- Panie ministrze, proszę rozmawiać z lekarzami. Proszę nie boksować się i nie mówić, że to sprawa polityczna - powiedział prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak. Skomentował w ten sposób wypowiedzi ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, który określił masowe wypowiadanie klauzuli opt-out przez lekarzy "politycznym uderzeniem w rząd".

- Powiem przekornie, gdyby Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała dwa razy więcej niż rok temu, to też można by to tak skomentować, że to czysta polityka - mówił Jerzy Owsiak w "Kropce nad i" w TVN24.