Śmierć muzyka One Direction. Nowe ustalenia

Czy to pracownik hotelu dostarczył muzykowi One Direction narkotyki? To jeden z tropów, jaki bada argentyńska policja. Jak podaje portal stacji ABC News, niebawem ciało Liama Payne'a ma zostać wydane jego rodzinie. DO Buenos Aires przyjechał jego ojciec, który chce, żeby syn był pochowany w rodzinnej Anglii.