Nie żyje Liam Payne, były wokalista One Direction

Liam Payne. Kariera w One Direction

Liam Payne zadebiutował jako piosenkarz w 2008 roku podczas przesłuchań do brytyjskiego programu The X Factor. W 2010 roku po przejściu eliminacji został zgrupowany z czterema innymi solistami, z którymi stworzył zespół One Direction. Grupa do 2015 roku wydała pięć albumów, odbyła cztery światowe trasy koncertowe i zdobyła kilka nagród muzycznych. Po odejściu z zespołu zaczął karierę solową.