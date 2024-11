Otrzymał gigantyczny rachunek za prąd. "To jest niemożliwe"

Faktura wystawiona przez Eneę dotyczyła rozliczenia za 2023 rok. Jak podaje tvn24.pl, łączna kwota do zapłaty wyniosła 21 253,60 zł. Okazało się, że to nie koniec problemów, bo rodzina dostała nowe prognozy płatności na kwotę około 4 tysięcy złotych. Prognozy trzeba płacić co dwa miesiące.