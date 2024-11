Tajemnicze zaginięcie Beaty Klimek. Bliscy mówią o dziwnych wydarzeniach w domu

- Uważam, że rozwiązanie tajemnicy jej zniknięcia znajduje się w domu. [...] Wiele o jej zaginięciu mówi wyłączona nagle kamera. Wszystko wygląda tak, jakby doszło do zaniku napięcia, ale w sąsiednim domu jej siostry prąd cały czas był. Jest to bardzo dziwne. Tak jakby ktoś specjalnie odłączył korki, aby wejść do środka, a potem włączył ją ponownie. Co ciekawe, po włączeniu kamery na kuchence widać, że zegar się zresetował i zaczął migać - powiedział krewny pani Beaty.