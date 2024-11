Uchodźcy, bezpieczeństwo i handel

Według ustaleń ekspertów, istnieją trzy główne przyczyny, które w przypadku zaprzestania wsparcia i zwycięstwa Rosji prowadziłyby do wysokich dodatkowych kosztów. Wśród nich jest to, że Niemcy będą musiały uporać się z napływem nowych uchodźców, a co za tym idzie, ponieść dodatkowe koszty mieszkania, opieki zdrowotnej i edukacji. Po drugie, Republika Federalna będzie zmuszona znacząco zwiększyć swój wkład w bezpieczeństwo europejskie. Po trzecie, poniesie koszty wynikające z zakłóceń w handlu i utraty bezpośrednich inwestycji na Ukrainie.