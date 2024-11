Cukierki z igłami. Surowa kara dla sprawcy i wysoka nagroda za pomoc

- Jesteśmy w szoku. Nie dość, że ktoś chciał zepsuć dzieciom zabawę, to jeszcze mógł doprowadzić do tragedii. To jest po prostu wstrząsające. Nie pomyśleliśmy, że komuś może przyjść coś tak okropnego do głowy - mówi w rozmowie z TVN24 Mirela Wilczewska z Godziszewa, matka dziewczynki, która w cukierku z galaretką znalazła ostrze do temperówki.