Lider rezydentów: będziemy pracować zgodnie z prawem. To wystarczy, by system się zawalił.

- Pracując ponad miarę, tuszowaliśmy te potężne niedobory kadrowe - Jarosław Biliński, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL w wywiadzie dla Rzeczpospolitej zapowiada walkę lekarzy z władzą.

Protest lekarzy rezydentów trwa. - Będziemy pracować zgodnie z prawem. To wystarczy, by system się zawalił - przedstawiciel lekarzy rezydentów. - Ubolewamy, jeśli słyszymy, że kolejny oddział czy szpital upada, bo nie ma kto pracować. Ale bez zdecydowanych kroków nic się nie zmieni. I to my, pracownicy, zdaliśmy sobie sprawę, że od nas zależy jej kształt - zaznaczył.