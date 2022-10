Jeńcy wojenni w Rosji. Wzięli go za "brytyjskiego szpiega". Słuch po nim zaginął

Ukraiński ochotnik Maksym został schwytany przez Rosjan wraz z innymi członkami swojej jednostki w obwodzie ługańskim. Nagranie z jego przesłuchania wyemitowała rosyjska telewizja państwowa. Zobaczyli je rodzice Ukraińca, którzy od tej pory próbują uzyskać jakieś informacje o swoim synu. Tymczasem słuch po Maksymie zaginął. Ochotnik ukraińskiej armii studiował na Uniwersytecie w Sussex. Był producentem oddziału BBC. Rosjanie nazwali go "brytyjskim szpiegiem". Ukrainiec podzielił los ponad 7 tys. jeńców wojennych, których Rosja przetrzymuje i wykorzystuje do celów politycznych. Nie wiadomo, co dokładnie dzieje się z przetrzymywanymi przez Kreml jeńcami. Materiał "Deutsche Welle".