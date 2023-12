"Jego mózg działa jak mózg dziecka". Żołnierze IDF strzelają do Palestyńczyka

Jak opisuje CNN, Tarek Abu Abed, znany przyjaciołom i rodzinie jako "Ghazzawi", został zatrzymany, gdy wracał we wtorek do domu. - Trzech mężczyzn w wojskowym mundurze poprosiło go o dowód tożsamości - powiedział CNN brat Tarka, Diaa Abu Abed. - Każdy, kto pozna Tarka, od razu zauważy, że ma on specjalne potrzeby. Jego mózg działa jak mózg dziecka - dodał Diaa Abu Abed.