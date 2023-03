Jedyna szansa Kaczyńskiego. "Jesteśmy w stanie się dogadać"

Optymistyczne głosy, co do koalicji powyborczej, płyną też z samego PiS. - Jeżeli patrzylibyśmy pod kątem sygnałów, jakie otrzymujemy z różnych stron sceny politycznej, to można stwierdzić, że nasza zdolność znacząco rośnie z każdym kolejnym tygodniem - mówił "SE" sekretarz PiS, Krzysztof Sobolewski.