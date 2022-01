Jasna wiadomość dla Kremla. Brytyjczycy dozbroją państwo na przyczółku NATO

Wzmocnienie sił brytyjskich, stacjonujących w Estonii, to reakcja na sytuację na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, w Estonii na stałe przebywa teraz 900 żołnierzy z Wielkiej Brytanii. Są oni częścią NATO-wskiej operacji, zbudowanej także na terenie Polski. To tak zwana Wzmocniona Wysunięta Obecność. Stan osobowy tej militarnej misji w Polsce, wyekspediowany przez Anglię, to 150 osób.