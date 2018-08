Jarosław Kaczyński świętował z Antonim Macierewiczem. Padło pytanie o dymisję szefa MON

Już po imprezie, ale echa hucznych urodzin byłego szefa MON wybrzmiewają w mediach społecznościowych. Internautów szczególnie zainteresowały słowa Jarosława Kaczyńskiego. W swoim przemówieniu zadał pytanie: dlaczego Antoni Macierewicz nie jest już ministrem?



Poza wystąpieniem Macierewicza czy krojeniem tortu, punktem imprezy było przemówienie Kaczyńskiego. Komplementom nie było końca. - Antoni od początku postawił na to, że będzie służył ojczyźnie. Ta służba, wbrew temu, co się mówi, była służbą racjonalną. (...) Postawił na niepodległą Polskę.

Nie zabrakło podziękowań za wkład w pracę dotyczącą katastrofy smoleńskiej. - Misja, która z jednej strony była wielkim, niezwykle trudnym, odważnym, zdeterminowanym dążeniem do prawdy, a z drugiej strony była zupełnie fundamentalna - podkreślił prezes PiS. I dodał, że "to właśnie dzięki Antoniemu, sprawa stoi po dziś dzień".