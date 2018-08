Impreza urodzinowa Macierewicza. Policjanci pilnowali porządku, karetka z MSWiA stoi pod klubem

Były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz hucznie obchodził swoje 70 urodziny w warszawskim klubie Palladium. Były kwiaty, prezenty, zakąski i alkohol. Pod klubem cały czas czekała zaparkowana karetka ze szpitala MSWiA, a do ochrony prywatnej imprezy zaangażowano kilkunastu funkcjonariuszy policji.

Lejący się żar z nieba nie przeszkodził współpracownikom, znajomym i sympatykom Antoniego Macierewicza pojawić się w warszawskim klubie. Mimo kontuzji, jako jeden z pierwszych pojawił się prezes Jarosław Kaczyński, który o kulach wszedł do klubu. Nie zabrakło również wychowanków byłego szefa MON, doradcy Edmunda Jannigera i byłego rzecznika prasowego Bartłomieja Misiewicza.

Jubilat kazał na siebie czekać ponad 20 minut. Przyjechał z żoną swoim autem. Podczas jego wejścia do klubu doszło do przepychanek, w których uczestniczyli funkcjonariusze policji. Przypomnijmy, że Antoni Macierewicz nie pełni obecnie żadnej ministerialnej funkcji. Jest szefem podkomisji smoleńskiej oraz szeregowym posłem.

Zabrakło premiera i szefa MON

Co ciekawe, po tym jak Antoni Macierewicz przyjechał na swoją urodzinową imprezę, część policjantów zniknęła. Było widać, że przyszli wspomóc innych swoich kolegów, by podczas przejścia polityka PiS nie doszło do ekscesów.