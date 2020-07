Jarosław Kaczyński pierwszy raz po wygranej Dudy: To ogromny sukces

- Wygraliśmy mimo walki na zasadzie jeden przeciwko wszystkim, przy ostrej kampanii, często łamiącej wszelkie zasady - powiedział Jarosław Kaczyński w wywiadzie z PAP. Prezes PiS mówi w nim m.in. o tym, że sytuacja mediów w Polsce "powinna ulec zmianie". Zapowiada też, że jeżeli partia będzie chciała, to zostanie na jej czele, ale nie wie, czy na pełną kadencję.

Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich na podstawie danych ze wszystkich obwodowych komisji. Andrzej Duda uzyskał w sumie 10 mln 440 648 głosów, co daje mu 51,03 proc. Rafał Trzaskowski Trzaskowski otrzymał 10 mln 18 tys. 263, co przekłada się na 48,97 proc. poparcia. Frekwencja wyniosła 68,18 proc.

"Wygraliśmy mimo walki na zasadzie jeden przeciwko wszystkim, przy ostrej kampanii, często łamiącej wszelkie zasady; zwycięstwo w tej sytuacji jest ogromnym osobistym sukcesem prezydenta Andrzeja Dudy i ogromnym sukcesem partii" - tymi słowami Jarosław Kaczyński w poniedziałek po raz pierwszy skomentował wygraną Andrzeja Dudy.

"Jeżeli partia będzie chciała, zostanę. Ale nie wiem czy na pełną kadencję"

Kaczyński w rozmowie z PAP mówi m.in. o tym, że sytuacja w polskich mediach "powinna ulec zmianie". Jednak zapewnia, że PiS nie zrobi niczego, co godziłoby w wolność mediów. Kaczyński poinformował też, że wkrótce odbędą się wybory władz centralnych PiS, a sam zostanie w partii, jeżeli ta będzie tego chciała. "Mogę powiedzieć jedno: generalnie uważam, że polityką powinni się zajmować ludzie do pewnej granicy wieku. Gdzie ona przebiega, to zawsze jest kwestia indywidualna" - mówi Kaczyński.

I wyjaśnia, że "nie można zanadto trzymać tego młodszego pokolenia, choć już całkiem dojrzałego, bo po 50-tce, w sytuacji, gdy ktoś stoi nad nimi, choć jest o prawie pokolenie starszy".

"Trzeba więc na pewno brać pod uwagę też i ten moment, który musi się zbliżać, kiedy odejdę. Ale czy to będzie już teraz, to o tym zdecyduje partia. Jeśli partia będzie ode mnie tego oczekiwała, to odejdę bez jakichkolwiek pretensji. Jestem bowiem szefem dwóch kolejnych partii bardzo długo, wystarczająco długo. Ale jeśli będzie inaczej, to pewnie jeszcze podejmę się tego zadania, choć nie wiem czy na pełne cztery lata kadencji" - mówi prezes PiS.

Kaczyński twierdzi, że podczas kampanii wyborczej działał "potężny front medialny". "A także front różnego rodzaju nadużyć, łamania prawa. Polegał przede wszystkim na masowym niszczeniu banerów z wizerunkiem Andrzeja Dudy, a reakcja na to ze strony odpowiednich służb był bardzo słaba" - mówił Kaczyński.

I podkreślił, że zwycięstwo jest ogromnym osobistym sukcesem prezydenta Andrzeja Dudy, ale też ogromnym sukcesem partii. "Odnieśliśmy zwycięstwo, które można określić jako zwycięstwo programowe. Prezydent Duda reprezentował bowiem pewien program - i ten już zrealizowany, ale także ten zapowiadany. Druga strona - co stało się już pewną tradycją - miała w gruncie rzeczy do zaproponowania tylko to, że zniszczy Prawo i Sprawiedliwość" - stwierdził Kaczyński.

Pierwszy komentarz Kaczyńskiego od kilku tygodni

Do tej pory prezes PiS nie wypowiadał się podczas kampanii prezydenckiej. Jarosław Kaczyński zniknął ponad trzy tygodnie tygodnie temu. Ostatni raz publicznie pojawił się 24 czerwca. Nie było go też w niedzielę na wieczorze wyborczym Andrzeja Dudy. Prezes PiS miał pojechać na Jasną Górę.

Pod koniec czerwca - jak ustaliła Wirtualna Polska - kiedy ogłaszano wstępne wyniki sondażowe, prezes PiS również pojawił się w Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze.

W niedzielę poszedł zagłosować w wyborach prezydenckich. Przy urnie pojawił się nieproszony gość, który stanął obok Jarosława Kaczyńskiego i wrzucił do urny swój głos.

Zobacz też: Jarosław Kaczyński zniknął?

Zapisz się na nasz specjalny newsletter o koronawirusie.