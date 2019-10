Jarosław Kaczyński o przeciwnikach "katolickiej Polski". "Oby to była ich ostateczna klęska"

Prezes Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że najbliższe wybory parlamentarne 2019 będą wyborem między PiS a tym, co "zostało odrzucone i zhańbione z nauki Kościoła". - Jeśli atak ideologiczny się powiedzie, to nasza cywilizacja upadnie - przekonuje Jarosław Kaczyński.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Jarosław Kaczyński tłumaczy, dlaczego warto głosować na PiS podczas wyborów parlamentarnych 2019 (PAP, Fot: Piotr Polak)

- Musimy wygrać 13 października. To moment, gdzie będziemy wybierać drogę. Jedna dotyczy "dobrej zmiany" oraz Prawa i Sprawiedliwości. Druga to ta, która została już pokazana w wyborach do PE, w licznych marszach i incydentach oraz wstrząsających wypowiedziach. Chodzi o to, aby wszystko, co jest związane z nauką Kościoła, zostało odrzucone, podeptane i zhańbione - mówi na antenie Radia Maryja Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS tłumaczył, dlaczego tak ważny jest dobry wynik wyborów parlamentarnych 2019. - Miejmy nadzieję, że ci, którzy chcą, żeby nasz kraj przestał być katolicki, przegrają. Polska będzie wyspą najlepszej tradycji i wiary. Nasi przeciwnicy poniosą ostateczną klęskę, może nie w ciągu najbliższej kadencji, ale kilkunastu lat. To zamierzenie przeciwko wierze, Kościołowi i Bogu samemu - przekonywał.

Szef Prawa i Sprawiedliwości nawiązał do stworzenia "państwa dobrobytu", o czym wspominał na konwencji partii w Szczecinie. - Nie musimy być tacy jak na Zachodzie, aby dorównać im poziomem życia. To nie musi się wiązać z przyjmowaniem ich ideologii i wyrzeczeniem się wolności. Wybór jest między tym, co naucza Kościół, a nihilizmem - tłumaczył Kaczyński.

Biedroń wstrząśnięty spotem WP. Zaskakujące słowa o Jarosławie Kaczyńskim

- Jeśli będziemy rządzić dalej, to ta zmiana będzie jeszcze lepsza. Nowością jest atak ideologiczny na Kościół. Teraz to wraca w sposób bardziej drastyczny. Ta ofensywa idzie przez wiele krajów. Jeśli ona zwycięży, to powiedzmy sobie jasno, nasza cywilizacja upadnie. Wiele wydarzeń wskazuje na to, że Polska ma do spełnienia swoją misję, czyli obronienie naszej kultury. Wówczas świat wróci do normalnych praw - dodał.

Kaczyński wspomniał także o zmianach w sądownictwie. - Jeśli chodzi o prokuratury, to rzeczywiście istnieje problem. Ja nie będę przeczył, że coś takiego występuje. To jest na pewno taka rzecz, którą będziemy musieli bardzo poważnie zająć się w kolejnej kadencji i stworzyć jakąś instytucję, która nie działałaby na tej zasadzie, że przekazuje się sprawę do tego, który został obwiniony - zapewniał.

Źródło: Radio Maryja