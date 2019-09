Jarosław Kaczyński na konwencji PiS w Koszalinie. Uderza w poprzedni rząd

- Przed nami rządzili tacy, dla których władza była zabawą. A to sobie pograli w piłkę, a to popalili cygara - mówi prezes PiS. Jarosław Kaczyński zapowiada również, że stworzy w Polsce państwo dobrobytu.

Jarosław Kaczyński twierdzi, że jego partia prowadzi rozsądną politykę gospodarczą, która odnosi sukcesy. - Przed nami rządzili tacy, dla których władza była zabawą. A to sobie w piłkę pograli, a to popalili cygara. Nie traktowali władzy poważnie. Państwo było teoretyczne, tekturowe. Łatwo było przewidzieć, że to będzie uderzać w słabszych. Tak wyglądała ta polityka. Ona nie była rozsądna. To zaspokajało partykularne interesy - mówił podczas konwencji w Koszalinie prezes PiS.