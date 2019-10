Jarosław Kaczyński w TV Trwam: mamy wybór między "Polską plus" a "Polską minus"

To wybór między "Polską plus" a "Polską minus" - tak ocenił stawkę zbliżających się wyborów parlamentarnych prezes PiS Jarosław Kaczyński. - To wybór między dwoma światami - dodał.

Jarosław Kaczyński wyjawił jaka jest stawka nadchodzących wyborów (PAP, Fot: Paweł Supernak)

Prezes PiS był gościem programu "Rozmowy niedokończone" w Telewizji Trwam. Prowadzący, wspominając ostatni spot PiS "Nie ryzykuj", spytał o stawkę zbliżających się wyborów. - To jest różnica między wyborem "Polski plus", kraju gdzie prowadzona jest intensywna polityka rodzinna i prowadzone są wszystkie zabiegi, by taką politykę można było prowadzić, jak i wszystkie zabiegi, by Polska była bezpieczna. Ta polityka społeczna łączy to, co społeczne i to, co gospodarcze - tłumaczył prezes PiS.

- Druga sprawa, to ogromna sfera ochrony wartości związanych z rodziną, Kościołem, polskością. To się wszystko składa na "Polskę plus” - mówił. - Z drugiej strony mamy "Polskę minus”. Niech Państwo nie mają złudzeń: te wszystkie przedsięwzięcia zmierzające do podniesienia poziomu życia rodzin zostaną prędzej czy później zlikwidowane - stwierdził Kaczyński .

- To wybór zasadniczy między dwoma światami - zaznaczył lider PiS.

Zdaniem Kaczyńskiego, jeżeli siły opozycyjne stworzą wspólny rząd, "to z pewnością będą dominować ci, którzy chcą radykalnego wzburzenia porządku moralnego i kulturowego w naszym kraju, ze wszystkimi tego fatalnymi konsekwencjami".

Kaczyński zarzucił opozycji, że "dezawuuje PiS" i tę część społeczeństwa, która popiera to ugrupowanie. - Kiedyś była mowa o „moherowych beretach” - przypomniał. - Pogarda, wykluczenie, a symbolem był moherowy beret. Teraz snute się rozmaite teorie, które ukazują poziom niechęci, ale też poziom intelektualny tych, którzy twierdzą, że ci, którzy popierają PiS, wywodzą się z chłopów folwarcznych - mówił prezes PiS i dodał, że spodziewa się dalszych takich ataków.

Kaczyński: Warszawa jest bardziej zamożna niż Niemcy

Prezes PiS mówił także o wyrównywaniu różnic gospodarczych między regionami Polski. - Warszawa jest tak zamożna, że Niemcy są wyraźnie biedniejsi w stosunku do niej. Ale pewne duże regiony naszego kraju, mają 30 proc., co taka Warszawa. To jest ogromna różnica - mówił Kaczyński. - Można znaleźć powiaty w Polsce, które być może mają nawet 10-krotnie mniejszy dochód na głowę niż Warszawa. To jest sytuacja, która musi być zmieniona i polityka, którą prowadzimy, konsekwentnie ku temu prowadzi - tłumaczył.

- Chcemy, żeby Polacy mieli równe szanse na dobre życie we wszystkich częściach kraju i żeby nie było tak, że pewne regiony się wyludniają - mówił Kaczyński.