Jarosław Kaczyński na konwencji w Radomiu: bez wiarygodności wybory zmieniają się w rytuał

Prezes PiS Jarosław Kaczyński na konwencji wyborczej w Radomiu po raz kolejny zachęcał członków ugrupowania do wytężonej pracy. - Wyborów nie wygrywają sondaże, wybory wygrywa się przy urnach - mówił. Obiecał też, że jednym z priorytetów PiS w przyszłej kadencji będzie służba zdrowia. - To oznacza finansowanie na poziomie powyżej 6 proc. PKB - stwierdził.

Za 13 dni zapadnie decyzja, co do przyszłości naszego kraju, do przyszłości dobrej zmiany. Dobra zmiana trwa już prawie cztery lata, więc jest już czas na podsumowanie. Ale także czas na wyznaczenie dalej idących celów. To podsumowanie można zamknąć w jednym słowie: wiarygodność. Miażdżąca większość naszych obietnic została wykonana - mówił na konwencji wyborczej w Radomiu prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Bez wiarygodności mechanizm demokracji nie ma znaczenia, wybory zmieniają się w rytuał - dodał.

- To, co trwało wcześniej, było późnym postkomunizmem. Myśmy tę drogę postkomunizmu zatrzymali i odwrócili. Zatrzymaliśmy polityką w wielu dziedzinach, ale przede wszystkim polityką społeczną: wsparciem polskich rodzin. To było rozstrzygające, także dla tego wszystkiego, co mamy dzisiaj - mówił Kaczyński.

- Nasi konkurenci próbują wmówić ludziom, że nasze zapowiedzi są niewiarygodne, a to co się stało jest nie do utrzymania. To nie jest prawda - przekonywał prezes PiS.

Kaczyński podkreślił, że rząd PiS przeprowadził wielki program społeczny, poprawiając jednocześnie stan finansów publicznych. - Rok 2020 ma być rokiem bez deficytu budżetowego. To jest właśnie dobra polityka i ważne jest, aby ta prawda dotarła do Polaków - mówił prezes PiS.

- Mówiąc o polskiej wersji państwa dobrobytu, mówimy o celu, ale także drodze, którą musimy przebyć - stwierdził Jarosław Kaczyński, dodając, że nie da się tej drogi przebyć podczas jednej kadencji. - W ciągu 3-4 kadencji możemy osiągnąć przynajmniej średni poziom UE - tłumaczył i zapewnił, że tylko PiS jest gwarantem podtrzymania programu społecznego i rodzinnego.

Prezes PiS po raz kolejny podkreślił, że jego ugrupowaniu zależy na "zrównoważonym rozwoju całego kraju".

Jarosław Kaczyński odniósł się też do sytuacji w polskiej służbie zdrowia. - Musimy mieć dobrą służbę zdrowia. To także wielki cel naszej polityki - zapewnił. - Musimy mieć służbę zdrowia na poziomie zachodnioeuropejskim. To oznacza finansowanie na poziomie powyżej 6 proc. PKB - stwierdził.

- Cztery lata pokazały, że jest możliwe to, o czym mówimy. Tak samo jak możliwe jest podniesienie płacy minimalnej - mówił prezes PiS.

Prezes PiS przekonywał również, że niezwykle ważnym celem PiS jest "unowocześnienie polskiej gospodarki". - Polska nie może być i nie będzie zasobem taniej siły roboczej - zapewnił.