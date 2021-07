Jarosław Gowin "nie ma wyjścia"? Wicemarszałek Senatu: Kaczyński próbował go zgładzić

Jarosław Gowin staje się coraz bardziej krytyczny wobec rządów Zjednoczonej Prawicy? Lider Porozumienia na ostatniej konwencji podkreślał, że jego partia chce być wsparciem dla przedsiębiorców. - Miliony Polaków z ulgą przyjęły deklarację Jarosława Gowina, że propozycje podatkowe z Polskiego Ładu, to cios w polską przedsiębiorczość. To bardzo ostre słowa, które powiedział wicepremier Gowin, które oznaczają, że Polski Ład w tym kształcie, który zaproponował Mateusz Morawiecki, w Sejmie nie przejdzie - komentował w programie "Newsroom WP" Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu z Koalicji Polskiej-PSL. Prowadzący Patrycjusz Wyżga dopytywał również o głosowanie w sprawie wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. - Zdesperowany Jarosław Kaczyński wolał się podpisać pod kandydaturą prof. Marcina Wiącka, żeby cała Polska nie zobaczyła, że PiS nie ma w Sejmie większości. Jarosław Kaczyński kupuje w ten sposób czas, aby moment "sprawdzam" nastąpił jak najpóźniej. (...) A Jarosław Gowin już dzisiaj nie ma wyjścia. Powinien jak najszybciej doprowadzić do końca rządów Zjednoczonej Prawicy. To jest rząd szkodliwy dla Polski, także w wymiarze międzynarodowym. Ale są także inne argumenty. Za każdym razem, gdy Jarosław Kaczyński czuł się trochę silniejszy, usiłował politycznie zgładzić Jarosława Gowina. I Kaczyński uczyni to po raz kolejny - zapowiadał Kamiński.