Jarosław Gowin marszłakiem Sejmu? Jest reakcja Politycy opozycji mówią o tym, że Jarosław Gowin mógłby zastąpił Elżbietę Witek na stanowisku marszałka Sejmu. Co na to szef Porozumienia? rozmowy dotyczą także ewentualnemu powierzeniu panu funkcji marszałka sejmu i pytanie czy chciałby pan zostać marszałkiem sejmu Nie tak dosłownie dotyczą żadnych tego typu to bym ja kwestii o tym że opozycja gotowa byłabym nie poprzecinana A wy marszałka Czytam w internecie czy w mediach natomiast jeszcze raz chcę podkreślić że wartość jaką jesteś zjednoczona prawica jest dla mnie zdecydowanie wartością foto podałem się do dymisji prawie miesiąc temu żeby dać nam wszystkim wewnątrz zjednoczonej prawicy jeszcze kilka tygodni na wypracowanie kilka wypowiedzi Rado Gowin dałby radę I byłby marszałkiem który przestrzegał regulaminu Ponadto gdyby wyborów nie było tego byłby bodajże od 7 sierpnia głową państwa Marszałek Senatu Tomasz Grodzki tak rozmowy dotyczące ewentualnego powierzenia funkcji marszałka sejmu w Jarosława Gowina są prowadzone Małgorzata kidawa-błońska widziałabym Gowina jako marszałka sejmu plus P Spróbuję go zastraszyć ale wierzę że się złamać skoro politycy tak opozycji mówią że to jest coś na rzeczy czy oni to robią celowo żeby pana pogrążyć w oczach polityków zjednoczonej prawicy panie doktorze nie chce pomyśleć motywów polityków opozycji ale jakby panu traktory z wytrawnym analitykiem i komentatorem dostanę politycznej w propozycje składane za pośrednictwem mediów nigdy nie są traktowane poważnie no ale jednak poważnie Należy również traktować wyborców którzy No mogą mieć wątpliwości czy Jarosław Gowin dzisiaj negocjuje z opozycją i jest już jedną nogą po stronie opozycji czy nadal jest w obozie zjednoczonej prawicy Ja też usłyszałem taką prośbę delikatną ze strony jednego z przedstawić żebym zapytał że skoro Zależy panu na zjednoczonej prawicy To dlaczego nie obciął się pan wcześniej od tych plotek i spekulacji dotyczących powierzenia panu funkcji marszałka sejmu gry opozycji w tej sprawie jednoznaczny sposób w moim imieniu zabrali głosu moi współpracownicy pani premier emilewicz że pan miejsca do bartniczuk v-ce przewodniczący klubu parlamentarnego PiS pan poseł Michał wypij Chciałbym jednoznacznie zdementować nie mam planów rozbijania zjednoczonej prawicy wszystkie działania które prowadzą służą temu żeby zjednoczona prawica tak dobrze Albo jeszcze lepiej niż przez ostatnie 4 i pół roku służyła