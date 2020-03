WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Polska

Jarosław Gowin: kościoły to szpitale dla dusz. Jacek Jaśkowiak: to jest coś, co przeraża Prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak był gościem w programie "Tłit". Pytany o to, czy idzie na wojnę z Kościołem ws. koronawirusa, odparł,... idzie pan na wojnę z kościołem nie idzie na wojnę z kościołem nigdy na takim wojnie nie byłem i z kościołem bardzo wiele zrobiliśmy wspólnie dobrego 1500 posiłków dla bezdomnych które obniżają chociażby Wczoraj jej szampana wypowiedź się w Polsat News to mam wrażenie że pan jest jeden z tych który przeciwstawia się decyzji polskiego kościoła który namawia do tego że było jeszcze więcej muszę niż do tej pory rozmawiałem przed wczoraj z księdzem halasem z prawą ręką arcybiskupa gądeckiego właśnie z dyrektorem Caritasu w którym to tyle dobrego Zrobiliśmy dla w Poznaniu który zna mnie właśnie z tej strony konstruktywnej współpracy i rzeczywistego działania ja Przekazałem mu tak naprawdę skalę zagrożenia problemu efektem tego była jego rozmowa z arcybiskupem gądeckim efektem 3 następstwem tej rozmowy była rozmowa bezpośrednia arcybiskupa gądeckiego z moim bo ten apel episkopatu on nie miał że tak powiem wcześniejszej wiedzy tak krzyczy arcybiskupie blisko Nie zdawali sobie sprawy ze skali zagrożenia i ze sposobu i łatwości z jaką tak wielu ja sobie używa się i teraz już sobie zdaję sprawę i fakty w Poznaniu to się przełoży na tym że w niedzielę będzie mniejszy pójdzie do kościoła ja zakładam że nastąpi refleksja homini r&s tak i to również dotyczy hierarchów kościoła to jest coś co najbardziej lubię w religii katolickiej właśnie I przy tej wiedzy którą dzisiaj dysponuje arcybiskup Ja sobie nie wyobrażam nie odpowiedzialności ze strony arcybiskupa i episkopatu jeżeli faktycznie będzie tak że episkopat jednak czy biskup Poznański Nie bądźcie w kościele bo to jest najważniejsze miejsce dla bycia w takiej sytuacji a pan będzie swoje apele w piątek rozpowszechnia do kościoła to będzie to odebrane jako wojna z kościołem to nie będzie odebrany jako wojna z kościołem bo na mnie głosowało również 30% zwolenników PIS w grupie senior Ja muszę o tych seniorów dbać muszę dbać o ich zdrowie i bezpieczeństwo i nawet gdyby to wiązało się z innym stanowiskiem niż stanowisko arcybiskupa i episkopatu Jestem odpowiedzialny za zdrowie i życie poznaniaków mam taką a nie inną wiedzę mam takie mini informacje które płyną do mnie w tej chwili z różnych źródeł i miejsc w związku z tym w tej trosce o życie i zdrowie nie waham się również powiedzieć czegoś co będzie w przyszłości ale Zakładam że nastąpi refleksja i podobnie zresztą jak to co się dzieje teraz we Włoszech na mamy przecież i papieża Franciszka i również mamy biskupów którzy też zaapelowali żeby nie uczestniczyć w mszach jest możliwość słuchania transmisji radiowej i telewizyjnej wicepremier Jarosław Gowin mówi tak że kościoły to takie swoiste szpitale dla duszy No i to jest coś co w sumie przeraża bo ja wczoraj też na spotkaniu z premierem Damian powiedział że się będzie modlił powyższych temperatury bo w tych wyższych temperaturach ten wirus ponoć słabnie Okej niech się modli ale niech podejmuje działania Bo ja tego oczekuje od premiera Rządu Rzeczpospolitej Polskiej które ochronią Życie i zdrowie obywateli w szczególności seniorów a jeżeli się modli to może się modlić również nie w kościele i w tym zakresie ja sobie zajazd na bez tego elementu wyborczego z elektoratu natomiast interesie premiera morawieckiego Jarosława Gowina jest też ochrona tego elektoratu i jakiś kalkulację polityczne i nie mogą być usprawiedliwieniem dla narażania zdrowia