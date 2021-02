Jarosław Gowin kontra Adam Bielan. Marcin Ociepa wskazuje, kto jest szefem

Porozumienie zmaga się z wewnętrznym kryzysem spowodowanym przez spór statutowy na linii Adam Bielan-Jarosław Gowin. W programie WP "Newsroom"wiceprezes partii Porozumienie Marcin Ociepa podkreślił, że w jego opinii szefem ugrupowania dalej pozostaje Jarosław Gowin i to on będzie reprezentował partię na Radzie Koalicji Zjednoczonej Prawicy. - Uważam, że to, co robi Adam Bielan w ostatnich dniach, jest zupełnie skandaliczne. Działa na szkodę Zjednoczonej Prawicy. My obecnie musimy mierzyć się z pandemią koronawirusa, a w tym czasie grono kolegów na czele z Adamem Bielanem huśta łodzią Zjednoczonej Prawicy - zaznaczył Marcin Ociepa. - Rozumiem, że Adam Bielan został wezwany na reprymendę do prezesa Kaczyńskiego - dodał, mówiąc o poniedziałkowym spotkaniu Bielana z szefem PiS na Nowogrodzkiej.

