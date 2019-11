WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze michał kamiński + 3 Jarosław Gowinjarosław sellintomasz machała 1 godzinę temu Jarosław Gowin i Porozumienie poza rządem? "Byli jednomyślni" Jarosław Gowin i posłowie Porozumienia wykluczają głosowanie za zniesieniem 30-krotności składek ZUS. Jarosław Sellin w programie #Newsroom... Rozwiń Czy czy już we wtorek bo bo wtedy … Rozwiń Transkrypcja: Czy czy już we wtorek bo bo wtedy jest Głosowanie w sejmie może się rozpaść Porozumienie Porozumienie Jarosława Gowina Zjednoczone Zjednoczona prawica logo V niezdecydowanie przed Jego Przypominam że na posiedzeniu rządu we wrześniu projekt budżetu który Propozycje żeby ten 30 Limit tego dochód do budżetu państwa Prawdopodobnie około 7 Złoty został przyjęty jedno mieszkania nie wiadomo kto wchodził w skład rządu w studiu powiedział nawet To że on nigdy za tym ręki ostry podniesie Będziemy wszystkich w obozie Przekonywać ale mało tego będziemy Do tego Cały Cały dzień będziemy przekonywać tak jak zawsze A co do tego konsekwencje polityczne jeżeli Jarosław Gowin wicepremier nie zagłosuję Nie chcę Takich Teraz To pan takie proste Rozumiem pana rola oceniac ja Ufam że Doda Do momentu kiedy ten projekt będzie głosowanie we wtorek Może będzie Madex projekt Dopiero później Zobaczymy Czy dla Jarosława Gowina A jeżeli zjednoczona prawica rozpadała Nieważne trudno mi powiedzieć a nie jestem liderem opozycji na Dla każdego kto nie jest pan jedna kompozycje pan wice marszałkiem senatu eksponowana Natomiast To może jeść Powód dla którego Sceptyczny nad Z całą pewnością Jeżeli ktoś nie jest Głosuję przeciwko rządowi No to Stawia się Czy wszystkimi się pokazywał Konfederacja jest w opozycji Skoro umiesz mi bardzo nie podoba I tak dalej tak Raczej do opozycji nie jest tak że Przyjęcia do policji To już prędzej można być przyjętym do koalicji rządowej Prawda to nie jest niczym złym bo to w każdym kraju Albo pozycji jest się z faktu że się jest w opozycji Będziemy procedować nie będzie projektem rządowym tylko oczywiście tak ale te To przypomnij gdzie w klubie parlamentarnym Naprawa i Są wszy Do sejmu No nie dla tego powodu Niesłychane popularność Jarosława Gowina w społeczeństwie tylko dlatego że byli na listach Prawa i Sprawiedliwości się do sejmu Że ciężko pracowali na indywidualne zajęcia Otóż Po wybory Jak to się opozycja podzieli w Senacie Ktoś przejdzie teraz o tym jak się okazuje się że się opozycja w sensie nie Przecież Nowego rządu już się zdążył podzielić na 5