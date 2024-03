Japonia zrywa z pacyfizmem? Będą sprzedawać supermyśliwce

W grudniu 2022 r. Japonia, Wielka Brytania i Włochy połączyły swoje siły w ramach projektu Tempset - podaje BBC. Jego celem jest opracowanie myśliwca nowej generacji, który będzie wykorzystywał sztuczną inteligencję i zaawansowane czujniki do wspomagania pilotów. Associated Press informuje, że maszyny mają zastąpić starzejącą się flotę myśliwców F-2 zaprojektowanych przez Amerykanów i Eurofightery Typhoon używane przez brytyjską oraz włoską armię. Oczekuje się, że odrzutowce zostają wdrożone do 2035 roku.