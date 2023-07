Janusz Kowalski doczekał się riposty. Nie jest cenzuralna. Awantura w studiu

- Jestem lojalny wobec Polski. (...) - Co pan piep...? - powtórzył Klimczak, zachowując spokój. - Panu puszczają już nerwy - nie odpuszczał polityk partii Zbigniewa Ziobry. To wtedy między parlamentarzystów wkroczyła prowadząca program Agnieszka Gozdyra. I to wkroczyła dosłownie, wstając ze swojego miejsca.