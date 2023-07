Ziobro traci posłankę. "Nie będę temu zaprzeczał"

Konferencja Bosaka z Siarkowską w piątek

- Nie będę zaprzeczał temu. Jeżeli pani poseł podejmie taką decyzję, przyjmiemy to ze zrozumieniem, szacunkiem dla niej, dlatego że PiS ma zastrzeżenia co do pani poseł, a pani poseł też nie jest bardzo zdeterminowana, by startować z list PiS-u - dodał szef resortu sprawiedliwości.