WP: Janusz Korwin-Mikke potępiany za skandaliczne wpisy o zbrodniach w Ukrainie. Jest wniosek o karę

Nasz rozmówca z Koalicji Obywatelskiej wskazuje, że "aktywność Korwina jest skandaliczna i trzeba doprowadzić do tego, żeby ten polityk poniósł konsekwencje". Jak przyznaje poseł KO: - Z przerażeniem obserwuję to, co wypisuje Korwin-Mikke. On zachowuje się tak, jak by był asystentem Pieskowa w Polsce [rzecznika Władimira Putina - przyp. red.].