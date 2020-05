Janów Podlaski. Jan Krzysztof Ardanowski do dziennikarza: Mogę być wobec pana nieprzyjemny

Janów Podlaski. Jan Krzysztof Ardanowski i ostre słowa do dziennikarza

Prowadzący nie ustępował. Gdy padły pytanie, czy starty stadniny w Janowie Podlaskim mogą wynieść od 5 do 7 mln złotych, minister nie wytrzymał. Szybko odpowiedział, że to nieprawda, po czym zwrócił się bezpośrednio do dziennikarza. - Ma pan jakieś konkretne pytania do mnie? Bo zaczyna być rozmowa bardzo nieprzyjemna i mogę być wobec pana nieprzyjemny - powiedział minister rolnictwa.