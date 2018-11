"Nalot" posłanek PO na stadninę. "Obawy etyczne"

Interwencja poselska w stadninie koni Janów Podlaski. Parlamentarzystki Platformy nie doczekały się wyjaśnień ws. finansów państwowego przedsiębiorstwa i dlatego zdecydowały się na osobistą wizytę w biurze.

Dokumenty stadniny w Janowie będą w czwartek przeglądać Joanna Mucha, Joanna Kluzik-Rostkowska oraz Dorota Niedziela. Stawią się w Janowie dziś wczesnym popołudniem. Prawo do takich działań parlamentarzystkom daje Ustawa o pełnieniu mandatu posła i senatora.

"Obawy etyczne i prawne budzą m.in. 'bezkosztowe' lub bardzo niskie koszty podroży służbowych członków zarządu stadnin. Jak wskazuje Ministerstwo podróż zarządu SK Michałów do Belgii w roku 2017 była zupełnie bezkosztowa. Wg sprawozdania nie wydano nic na podróż, zakwaterowanie i wyżywienie" - stwierdziła posłanka PO w zawiadomieniu.

Chodzi też o sprawdzenie, czy szefostwo stadniny nocowało w luksusowym hotelu podczas delegacji do Paryża oraz okoliczności wypożyczenia klaczy Pinga z Janowa Podlaskiego do stadniny w Arabii Saudyjskiej. W tym przypadku chodzi o ustalenie, co stało się z 75 tys. euro opłaty.