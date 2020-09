Jan Krzysztof Ardanowski poza PiS? "Miałem najlepszy wynik wyborczy w partii"

Sprawą, która poróżniła Jana Krzysztofa Ardanowskiego i kierownictwo PiS, było podejście do tzw. Piątki dla zwierząt. Minister rolnictwa publicznie krytykował projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która była "oczkiem w głowie" Jarosława Kaczyńskiego. Ardanowski razem z 14 innymi posłami PiS zagłosował "przeciw" , co poskutkowało zawieszeniem w prawach członka partii.

- Potraktowano nas tylko i wyłącznie jako tych, którzy mieli głosować, snując wizje, jak ta polska wieś jest ważna w polityce państwa, a w czymś, co absolutnie bezpośrednio dotyka nas rolników, całkowicie nas zlekceważono. Jednocześnie narracja, która się toczy, nie pozostawia rolnikom żadnego pola dyskusji, możliwości wypowiedzi - tłumaczył w programie "Polska na serio" urzędujący minister rolnictwa.

Jan Krzysztof Ardanowski do dymisji? "Projekt ustawy to polityczna głupota"

Polityk przyznał, że jest gotowy do opuszczenia zarówno resortu , jak i partii. - Miałem jeden z najlepszych wyników w PiS w Polsce w ostatnich wyborach. Prawie 80 tys. głosów w okręgu mało przyjaznym dla PiS-u, gdzie PiS wielkich sukcesów nigdy nie odnosił. To jest również najlepszy wynik na wsi w Polsce ze wszystkich partii politycznych w Polsce - przypomniał Jan Krzysztof Ardanowski. Jednocześnie zaznaczył, że nadal będzie pełnił mandat posła, ponieważ "nie może zawieść osób, którzy mu ufają i oddali na niego głos".

Ardanowski podczas wywiadu nie zostawił suchej nitki na projekcie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która stała się zaczynem do konfliktu na prawicy. - Ta ustawa jest słabiutka merytorycznie, takie mydło i powidło, bardzo nadwątliła zaufanie rolników do PiS-u. (...) Nie rozumiem tego uderzenia w polską wieś, to jest polityczna głupota - ocenił Jan Krzysztof Ardanowski. Minister liczy w tej sprawie na prezydenta Andrzeja Dudę, z którym zna się od lat.