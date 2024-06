Jako europoseł musi ujawnić majątek. Tuż przed wyborami przepisał udziały na syna

- Jeżeli fundator nie ma żadnych problemów, nie ma żadnych wierzycieli i wniesie swój cały majątek do fundacji, to w tym momencie ten majątek jest oddzielony od osoby fundatora, czyli nie ma jego bezpośredniej odpowiedzialności - tłumaczył prof. Adam Mariański. I jak objaśniał, jeśli fundatora fundacji rodzinnej (w tym przypadku Daniela Obajtka - przyp. red.) wezwałby prokurator i zapytał, jaki ma majątek, to on odpowiada, że ma zero, bo w fundacji nie ma udziałów. - Jego fundacja może mieć 100 milionów, ale fundacja jest bezudziałowa - podkreślał prof. Mariański.