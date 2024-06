Obajtek nie może spać spokojnie. "Nie wykręci się od odpowiedzialności"

- Polowanie na Obajtka się nie skończyło. W Europarlamencie jest łatwiej uchylić ten mandat poselski, niż w polskim Sejmie. Obajtek będzie się musiał z pewnych rzeczy w końcu tłumaczyć przed prokuraturą i komisją sejmową - przyznał prof. Antoni Dudek na temat Daniela Obajtka, który po zakończeniu kampanii do PE będzie musiał znaleźć czas na tłumaczenia przed obecną władzą. Były prezes Orlenu Daniel Obajtek uzyskał mandat do PE. Przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości uzyskał prawdopodobnie mandat i poparcie ponad 180 tys. wyborców mimo wcześniejszych nieprzychylnych sondaży. Zdaniem gości dziennikarza WP Patrycjusza Wyżgi w programie wyborczym Obajtek tak łatwo nie pojedzie do Brukseli, ponieważ czeka go seria przesłuchań w polskiej prokuraturze i komisji sejmowych. Według prof. Dudka, były prezes Orlenu musi wytłumaczyć na czym polegały fuzje polskiego giganta za czasów rządów PiS, gdy doszło do wielu podejrzanych transakcji.- W przypadku fuzji Orlenu z Lotosem mówi się o stratach w miliardach. To są gigantyczne pieniądze i trzeba to wyjaśnić. Obajtek nie wykręci się od odpowiedzialności - dodał Dudek.