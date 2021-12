Ponad 9 milionów zysku. Tak sobie radzi firma związana z prezesem Orlenu

- Spółka ERG Bieruń-Folie posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży recyklingu tworzyw oraz w projektowaniu i budowie instalacji do odzysku odpadów. W ostatnich dwóch latach spółka wyeksportowała ok. 15 000 ton folii, pochodzących z polskich odpadów tworzyw sztucznych. Jesteśmy w pełni polskim przedsiębiorstwem, wykorzystującym recyklat jako surowiec, co czyni nas jednym z najbardziej pro-ekologicznych przedsiębiorstw w Polsce - informują władze spółki na internetowych stronach.