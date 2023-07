Jakimowicz w Suwerennej Polsce? Zdecydowana reakcja Ozdoby

Dyskusje na temat dołączenia byłego prezentera państwowej telewizji wywołał on sam. To za sprawą opublikowanego na Instagramie nagrania. Jakimowicz odnosi się w nim do swoich planów na przyszłość. - Najbliżej mi było zawsze do Solidarnej Polski - dziś Suwerennej Polski. Chyba jasne jest wszystko? Nie trzeba być po politologii, żeby zrozumieć, widzieć co się dzieje - napisał Jakimowicz w załączonym do nagrania wpisie.