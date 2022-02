Jakie warunki w górach? Ekspert o tym, gdzie można liczyć na śnieg

Jakie warunki śniegowe są w górach? Jak się okazuje miłośnicy białego szaleństwa mogą liczyć na świetne warunki, szczególnie na południu kraju. - W górach śnieg będzie jeszcze przez kilka miesięcy. W Tatrach w niektórych miejscach mamy dwa metry, w Sudetach około metra, w kotlinach 120-130 cm. W Bieszczadach niecały metr. Tam śnieg będzie. Także, jeśli ktoś wybiera się na snowboard, na narty to warunki są bardzo dobre. Ale uwaga. W tych najbliższych dniach do niedzieli, w górach niebezpieczne warunki przez wiatr. Warunki do chodzenia na pewno będą trudne. Ja bym odradzał wychodzenie w góry. Dla tych, którzy jeżdżą na nartach, silny wiatr też może być niebezpieczeństwem. No i mogą być zamknięte niektóre orczyki, niektóre wyciągu - powiedział Grzegorz Walijewski z IMGW-PIB.