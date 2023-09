Jakie czasy, taki Piłsudski [OPINIA]

I jeśli polityka jest tylko grą, w której poglądy, idee, wizje polityczne nie mają najmniejszego znaczenia, a liczy się wyłącznie to, żeby zachować/odzyskać władzę i nie dopuścić do rozpadu złączonego w śmiertelnym (choć czasem tragikomicznym) uścisku duopolu PO-PiS, to wystawienie na listach KO Romana Giertycha było genialnym posunięciem Donalda Tuska. A powrót mecenasa do Polski byłby absolutnym majstersztykiem wyborczym.