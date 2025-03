Jaki jest Mentzen? "Przeciętny wyborca nie ma pojęcia"

- Sławomir Mentzen jest trochę jak Sheldon z Teorii Wielkiego Podrywu. Podobnie zakręcony i nie do końca ogarnięty w kontaktach z ludźmi. Ale to nie jest tak, że to jakiś dyktator, jak niektórzy mówią. Ma swoje zdanie, ale potrafi też słuchać. Fakt faktem, że na końcu i tak to on podejmuje decyzje - mówi w rozmowie z dziennikarzem Onetu jeden z polityków Konfederacji.