Zwrot za zwrotem w pogodzie. Mamy najnowszą prognozę IMGW

Pogoda w pierwszych dniach maja dopasuje się do planów urlopowych wielu Polaków, choć nie we wszystkich regionach aura będzie stabilna. W poniedziałek słonecznie powinno być niemal w całej Polsce: najcieplej (18-20 st. C) będzie na południowym zachodzie, a najchłodniej na północnych krańcach (13 st. C). We wtorek na południu i wschodzie na termometrach zobaczymy nawet 22 st. C. Na zachodzie i północy czekają nas zmiany. Będzie się chmurzyć, może przelotnie padać deszcz i powinniśmy być przygotowani na lokalne wiosenne burze. - Północ kraju, a szczególnie Wybrzeże, będą cały czas chłodniejsze. Może się jednak zdarzyć, że przy dużym nasłonecznieniu temperatura w ciągu dnia okaże się tam wyższa niż na południu - powiedziała w programie "Newsroom" WP Małgorzata Tomczuk, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Będą też regiony, gdzie może być zaledwie 8 st. C. Więcej w materiale wideo.