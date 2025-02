Jak zagłosowaliby dziś Polacy? Wynik na ostrzu noża

Największym wygranym tego sondażu jest Konfederacja, której poparcie wzrosło o 3,4 punktu procentowego. Lewica zanotowała niewielki wzrost o 0,6 punktu procentowego. Co warto dodać — grupa niezdecydowanych wyborców zmniejszyła się o 3,2 punktu procentowego.

Choć KO wygrywa wybory, to nie miałoby samodzielnej większości w Sejmie. Jak wynika z wyliczeń na bazie kalkulatora prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego — taki wynik dawałby Koalicji Obywatelskiej 176 mandatów. A to zbyt mało, by rządzić bez koalicjanta.