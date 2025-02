Najnowszy sondaż. Czy Polacy chcieliby wyjechać na stałe z kraju?

W naszej historii wiele było momentów, gdy niemal tłumnie opuszczaliśmy granice Polski. Było tak w czasie zaborów, po odzyskaniu niepodległości, podczas II wojny światowej, po jej zakończeniu, a także po wejściu do UE. Polacy wyjeżdżali z powodów ekonomicznych i politycznych. Wielu z nich nigdy do Polski nie wróciło.

Według szacunków Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" poza granicami Polski mieszka ok. 20 mln Polaków i osób polskiego pochodzenia. Cześć z nich to potomkowie dawnych migrantów, część to ludzie, którzy Polskę opuścili niedawno, szukając lepszego miejsca do życia.