Jak wyglądało spotkanie z ministrem zdrowia? Rezydenci chcą ujawnienia stenogramów

Protestujący lekarze domagają się opublikowania stenogramów z piątkowych rozmów z ministrem zdrowia. W tej sprawie złożą wniosek do resortu i Rzecznika Praw Pacjenta. Chcą udowodnić, jak w rzeczywistości wyglądały rozmowy.



Protest lekarzy rezydentów

Od listopada lekarze wypowiadają klauzulę opt-out, czyli zgodę na pracę w wymiarze przekraczającym 48 godzin w tygodniu. Spowodowało to problemy w wielu szpitalach w Polsce.Medycy domagają się zwiększenia nakładów na służbę zdrowia.

- Z wielkim żalem muszę powiedzieć, że jesteśmy bardzo rozczarowani tym spotkaniem - poinformował przedstawiciel rezydentów Jarosław Biliński po negocjacjach z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem. - Minister zdrowia i minister Suski przyszli kompletnie nieprzygotowani na to spotkanie. Bez żadnej propozycji - stwierdził.

- Pan minister powiedział, że rząd dołoży wszelkich starań, aby przyspieszyć wzrost nakładów na ochronę zdrowia, jeżeli warunki gospodarcze na to pozwolą. Uważamy to za brak szacunku do nas - dodał Jarosław Biliński.