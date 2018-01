Szef Porozumienia Rezydentów Krzysztof Hałabuz o atakach rządu: To była zagrywka poniżej pasa

Lekarze rezydenci, którzy domagają się zwiększenia nakładów na leczenie pacjentów, są coraz ostrzej atakowani przez polityków PiS, a także wspierające ich media i internautów. - Ich intensywność zależy od tego, jak bardzo rząd chce nas przyhamować. To samo działo się w trakcie protestu głodowego - mówi Wirtualnej Polsce dr Krzysztof Hałabuz, przewodniczący Porozumienia Rezydentów.

Mówiłem o wypowiedziach przedstawicieli rządu w mediach, gdzie niestety ma miejsce przedstawianie sytuacji w sposób niezgodny z faktami. Nie podobała nam się wypowiedź ministra Marka Suskiego, który stwierdził, że zaczęliśmy spotkanie w Kancelarii Premiera od żądania pieniędzy. Szybko zostało to przekręcone przez jednego z posłów PiS , że chodzi o nasze zarobki i taka interpretacja poszła w świat. Tymczasem chodziło o nakłady z budżetu na służbę zdrowia.

Jak zamierzacie walczyć z takimi, jak to się dzisiaj mówi, fake newsami?

Wersja dla was niekorzystna, o tym, że chodziło wam o pieniądze dla siebie, dominowała w weekend.

Takie przedstawienie tych rozmów przez rząd to była zagrywka poniżej pasa.

Ataki na was, także te sieci czy ze strony polityków PiS ostatnio przybrały na sile?

Ich intensywność zależy od tego, jak bardzo rząd chce nas przyhamować. To samo działo się w trakcie protestu głodowego, kiedy w publicznej telewizji pokazywano, że nasza koleżanka wyjeżdża na drogie zagraniczne wakacje, gdy tak naprawdę jeździła na misje medyczne, pomagać potrzebującym.

Wychodzimy z założenia, że sieć jest po to, by każdy mógł swoje zdanie wyrazić. Jeśli pojawiają się jakieś atakujące nas trolle, to staramy się reagować. Przede wszystkim zapraszamy na stronę Porozumienia Rezydentów na Facebooku, tam można znaleźć informacje o naszej działalności.