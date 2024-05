Jak wygląda życie w kraju Putina? "W liście do Rosjan napisałbym dwa słowa"

- Putin znalazł "klucz" do Rosjan. Zrozumiał "instrukcję obsługi" Rosji. Odpowiedział na zapotrzebowanie Rosji zgnębionej, rozkradanej, ośmieszanej na arenie międzynarodowej, trzeszczącej w szwach, takiej, która przegrywa wszystko i nie płaci pensji. Powiedział: "To już jest koniec, ja wam to wszystko załatwię, popierajcie mnie tylko". To zadziałało i ciągle działa - podkreślił dziennikarz.