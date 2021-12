Jaka pogoda na Wigilię i święta Bożego Narodzenia? Mamy najnowszą prognozę

Południe kraju: wartości do 5-6 stopni na plusie. W tym samym czasie w północnej części kraju wartości ujemne: od -4 do -2 stopni - tak będzie wyglądał wieczór wigilijny. - W nocy dotrze do nas z powrotem chłód z północy, cieplejsze powietrze zostanie nieco odsunięte na południe, pojawią się wartości rzędu -10 stopni w Polsce północno-wschodniej - przekazał w programie "Newsroom" WP Grzegorz Walijewski z IMGW-PIB. W sobotę wartości praktycznie w całym kraju będą ujemne, a noc z soboty na niedzielę chłodna - nawet do -12/-13 stopni w północnej i południowej części kraju. Nieco cieplej zrobi się w niedzielę, ale mimo wszystko w najcieplejszym momencie dnia wartości będą w całym kraju ujemne. Co ze śniegiem? - W piątek strefa opadów przesunie się bardziej na wschód. W centralnej części kraju będą opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem. W nocy znów wkroczy chłodniejsze powietrze, w północnej części kraju mamy szansę na śnieg. Jeżeli ktoś będzie szedł na pasterkę w województwach od zachodniopomorskiego do podlaskiego, to jest duża szansa, że będzie wracał w śniegu - powiedział Walijewski. W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia czekają nas bardzo delikatne opady w południowej części kraju - w górach. W pozostałej części kraju opady raczej nie wystąpią. - Będzie pojawiało się sporo przejaśnień, także to dobry moment, żeby wyjść na spacer - podkreślił Walijewski.