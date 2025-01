Jak długo będzie trwała wojna? "Jeżeli z Europą, to bardzo długo"

Rząd Rosji zamierza zwiększyć w 2025 roku budżet obronny do 13,2 bilionów rubli. Wydatki na obronę i bezpieczeństwo kraju mają stanowić 40 proc. wszystkich wydatków budżetowych. Nawiązując do tego prowadząca program "Newsroom" WP Agnieszka Kopacz-Domańska zapytała prof. Daniela Boćkowskiego, do jak długiej wojny przygotowuje się Rosja. - To zależy z kim. Jeżeli z Europą, a tak naprawdę to jest główny cel Rosji, to oczywiście, że to będzie trwało bardzo długo i tu kluczem będzie rozwiązanie niemilitarne a polityczne na Ukrainie. A tym kluczem jest Trump - odparł ekspert ds. Bezpieczeństwa. Gość programu zwrócił uwagę, że jeśli rozmowy pokojowe będą się toczyć, "to w momencie, w którym Europa jest w bardzo trudnej sytuacji". - W momencie, w którym jakikolwiek układ zostanie zawarty między Stanami a Rosją bez udziału Europy, to następnym etapem będzie naciskanie na Europę przede wszystkim w dwóch kierunkach - ocenił prof. Boćkowski. Wyjaśnił, że z jednej strony będzie nacisk na ściągnięcie sankcji na Rosję i odmrożenie aktywów państwowych, a z drugiej naciski polityczne i wojskowe.