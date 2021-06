Jak chronić się w sieci? Posłowie otrzymali sekretną instrukcję. "To nie jest wiedza tajemna"

- Jeśli chodzi o stosowanie VPN do zabezpieczenia przed "podsłuchem" to w dzisiejszych czasach ta rada traci na znaczeniu. Prawie cały ruch w internecie, a na pewno ten do istotnych usług, jest domyślnie szyfrowany. Ktoś ostatnio widział jakąś stronę działającą bez HTTPS? Stosowanie VPN może za to wpłynąć pozytywnie na prywatność, bo nawet jeśli ruch jest zaszyfrowany, to ktoś kontrolujący sieć z której korzysta poseł, będzie mógł ustalić do jakich stron poseł się łączy lub z jakich aplikacji korzysta - twierdzi Grzmot.